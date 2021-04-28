Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: Allah’ın fetih ve nusreti geldiği zaman, insanların bölük bölük Allah’ın dinine girdiğini görürsün. Rabbini hamdle tesbih et ve O’nun mağfiretini dile. Muhakkak ki O tevbeleri kabul edendir. Nasr Sûresi: 1-3. HADİS: Senin de içinde bulunduğun bir toplulukta bir adama dil uzatılırsa ona yardımcı ol, onları bundan vazgeçir veya yanlarından kalk. Camiü’s-Sağir, No: 508

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