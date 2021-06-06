Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET:

Size Benim tarafımdan bir hidayet rehberi geldiğinde, kim Benim gösterdiğim yola uyarsa, onlar için hiçbir korku yoktur; onlar mahzun da olmayacaklardır.

Bakara Sûresi: 38

HADİS:

Ezberinizdeki Kur’ân’ı tekrarlayınız. Çünkü o insanın göğsünden hayvanın ipini koparıp kaçmasından daha sür’atli kaçar.

Camiü’s-Sağir, No: 557