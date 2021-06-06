06 Haziran 2021, Pazar
Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.
AYET:
Size Benim tarafımdan bir hidayet rehberi geldiğinde, kim Benim gösterdiğim yola uyarsa, onlar için hiçbir korku yoktur; onlar mahzun da olmayacaklardır.
Bakara Sûresi: 38
HADİS:
Ezberinizdeki Kur’ân’ı tekrarlayınız. Çünkü o insanın göğsünden hayvanın ipini koparıp kaçmasından daha sür’atli kaçar.
Camiü’s-Sağir, No: 557
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