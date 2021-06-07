Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: İnkâr eden ve âyetlerimizi yalanlayanlara gelince, onlar da Cehennem ateşinin ehlidir. Orada ebedî olarak kalacaklardır.

Bakara Sûresi: 39 HADİS: Akıllı kimseden nasihat isteyin ki, doğru yolu bulasınız. Onu dinlememezlik etmeyin ki, pişman olmayasınız. Camiü’s-Sağir, No: 558

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