Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: Nerede olursanız olun bir gün Allah’ın huzurunda toplanacak ve hesaba çekileceksiniz. Allah her şeye kàdirdir. Bakara Sûresi: 148 HADİS: Soyunuzu öğreniniz ki, akraba haklarını yerine getiresiniz. Çünkü yakın dahi olsa, iyi ilişkiler kesilirse akrabalık diye bir şey kalmaz. İyi ilişkiler sürdürüldüğü takdirde ise akrabalık uzak da olsa, uzaklık ortadan kalkar. Camiü’s-Sağir, No: 661

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