Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: Müşriklere “Allah’ın inzal buyurduğu Kur’ân’a uyun!” denildiğinde onlar “Biz atalarımızdan gördüğümüze uyarız” derler. Onların ataları akılsız ve hidâyetten yoksun kimseler ise ne olacak? Bakara Sûresi: 170 HADİS: Öyle bir Zâtın rızası için amel et ki, herkese bedel sana kâfi gelsin. Camiü’s-Sağir, No: 692

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