Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET:

Yine insanlardan öyleleri vardır ki Allah rızası için kendilerini feda ederler. Allah Rauf’tur, böyle kullarına çok şefkatli ve merhametlidir.

Bakara Sûresi: 207

HADİS:

En faziletli para, kişinin çoluk çocuğuna, Allah yolunda kullandığı hayvanına ve yine Aziz ve Celîl olan Allah yolundaki dâvâ arkadaşlarına harcadığı paradır.

Camiü’s-Sağir, No: 729