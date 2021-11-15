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15 KASIM 2021 PAZARTESİ - YIL: 52

Günün Ayet ve Hadisi

15 Kasım 2021, Pazartesi
Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET:

Yine insanlardan öyleleri vardır ki Allah rızası için kendilerini feda ederler. Allah Rauf’tur, böyle kullarına çok şefkatli ve merhametlidir. 

Bakara Sûresi: 207

HADİS:

En faziletli para, kişinin çoluk çocuğuna, Allah yolunda kullandığı hayvanına ve yine Aziz ve Celîl olan Allah yolundaki dâvâ arkadaşlarına harcadığı paradır.

Camiü’s-Sağir, No: 729

 

Etiketler: ayet, hadis
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