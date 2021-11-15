15 Kasım 2021, Pazartesi
Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.
AYET:
Yine insanlardan öyleleri vardır ki Allah rızası için kendilerini feda ederler. Allah Rauf’tur, böyle kullarına çok şefkatli ve merhametlidir.
Bakara Sûresi: 207
HADİS:
En faziletli para, kişinin çoluk çocuğuna, Allah yolunda kullandığı hayvanına ve yine Aziz ve Celîl olan Allah yolundaki dâvâ arkadaşlarına harcadığı paradır.
Camiü’s-Sağir, No: 729
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