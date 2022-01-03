Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: Allah mü’minlerin ve imanda sebat edenlerin velisi ve dostudur, onları inkâr ve dalâlet karanlıklarından hidâyet nuruna çıkarır... Bakara Sûresi: 257 HADİS: Âhirzamanda ümmetim içerisinde en az bulunacak şey, helâl para ve kendisine güvenilir arkadaştır.

Camiü’s-Sağir, No: 787

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