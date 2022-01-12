Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: ...Allah hiçbir şeye muhtaç olmayan Ganiyy ve kullarına lütufla muamele eden Halîm’dir. Bakara Sûresi: 263 HADİS: Büyük günahların en büyüğü Allah’a ortak koşmak, adam öldürmek, anne babaya eziyet etmek ve yalan şahitlikte bulunmaktır.

Camiü’s-Sağir, No: 798

Okunma Sayısı: 206

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.