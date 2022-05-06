06 Mayıs 2022, Cuma
Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.
AYET:
İman etmelerinden, peygamberin hak olduğuna şahitlik etmelerinden ve kendilerine apaçık deliller gelmesinden sonra inkâr eden bir topluluğu Allah nasıl hidâyete erdirsin? Allah zalimleri hak ve hidâyete erdirmez.
Âl-i İmran Suresi: 86
HADİS:
Allah’ım, Senden fazl ve rahmetini istiyorum. Şüphesiz bunlar sadece Senin elindedir.
Camiü’s-Sağir, No: 902
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