Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: Ey mü’minler! Allah’a ve Peygambere itaat edin ki Allah’ın rahmetine nail olup merhametine mazhar olasınız. Âl-i İmran Suresi: 132 HADİS: Her birinizin nihayet gidebileceği yer birkaç metrelik topraktır. Her iş neticesiyle değerlendirilir. Amelde esas olan âkıbetidir.

Camiü’s-Sağir, No: 934

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