Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET:

Kim dünya menfaatini isterse biz onunla onu nasiplendiririz. Kim de ahiretin sevabını ve mükâfatını isterse ona da onu veririz.

Âl-i İmran Suresi: 145

HADİS:

Ümmetim; merhamete nâil olan, günahları bağışlanan ve tevbesi kabul edilen bir ümmettir.



Camiü’s-Sağir, No: 939