01 Temmuz 2022, Cuma
Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.
AYET:
Kim dünya menfaatini isterse biz onunla onu nasiplendiririz. Kim de ahiretin sevabını ve mükâfatını isterse ona da onu veririz.
Âl-i İmran Suresi: 145
HADİS:
Ümmetim; merhamete nâil olan, günahları bağışlanan ve tevbesi kabul edilen bir ümmettir.
Camiü’s-Sağir, No: 939
Okunma Sayısı: 287
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.