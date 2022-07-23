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23 TEMMUZ 2022 CUMARTESİ - YIL: 53

Günün Ayet ve Hadisi

23 Temmuz 2022, Cumartesi
Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET:

Andolsun, ölseniz de öldürülseniz de Allah’ın huzurunda toplanacak ve hesaba çekileceksiniz.

Âl-i İmran Suresi: 158

HADİS:

Allah, nimet verdiği kulunun üzerinde bu nimetinin alâmetinin görülmesini ister. Allah zilleti ve zelil görünmeyi sevmez.

Camiü’s-Sağir, No: 956

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