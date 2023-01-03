Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: Ey iman edenler! Mü’minleri bırakıp kâfirleri dost edinmeyin. Allah’ın aleyhinize sunacağı açık delilleri hazırlamak ister misiniz? Nisâ Suresi: 144 HADİS: Kulun bütün düşüncesi ahiret olursa, Allah onun işini derli toplu yapar. Gönlünü zengin kılar. Artık o kimse zengin yatar, zengin kalkar... Camiü’s-Sağir, No: 1186

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