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3 OCAK 2023 SALI - YIL: 53

Günün Ayet ve Hadisi

03 Ocak 2023, Salı
Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET:

Ey iman edenler! Mü’minleri bırakıp kâfirleri dost edinmeyin. Allah’ın aleyhinize sunacağı açık delilleri hazırlamak ister misiniz?

Nisâ Suresi: 144

HADİS:

Kulun bütün düşüncesi ahiret olursa, Allah onun işini derli toplu yapar. Gönlünü zengin kılar. Artık o kimse zengin yatar, zengin kalkar...

Camiü’s-Sağir, No: 1186

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