Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: Gökten yağmur yağdırarak o su ile yeryüzünde her çeşit yeşil bitkileri çıkaran Allah’tır. En’am Suresi: 99 HADİS: Cehennemlikler katı kalpli, cimri ve kibirlenen kimselerdir... Camiü’s-Sağir, No: 1503

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