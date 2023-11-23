Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: Resulüm, sen Rabbinden sana vahyolunana uy. Biliyorsun ki Ondan başka ilâh yoktur. Allah’a şirk koşan müşriklerden de uzak dur. En’am Suresi: 106 HADİS: Allah’ı çokça zikret ve Kur’ân’ı çokça oku. Çünkü bu Cennette rahatlığın, yeryüzünde de nam ve şerefindir. Camiü’s-Sağir, No: 1511

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