Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: Müşriklerin Allah’ı bırakıp da taptıkları şeriklerine sövmeyin ki onlar da cahillikle hadlerini aşıp Allah’a sövmesinler. En’am Suresi: 108 HADİS: Kur’ân’ı okumaya ve Allah’ı anmaya bak. Çünkü bu adının anılması ve yeryüzünde nurundur. Camiü’s-Sağir, No: 1512

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