Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: Biz her kavme yaptıklarını hoş gösterdik. Sonra hepsinin dönüp varacakları yer Rablerinin huzurudur. En’am Suresi: 108 HADİS: Hayrın dışında çok az konuş. Çünkü çok az konuşmak şeytanı senden uzaklaştırır ve dinini korumada sana yardımcı olur. Camiü’s-Sağir, No: 1512

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