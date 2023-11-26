26 Kasım 2023, Pazar
Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.
AYET:
Biz her kavme yaptıklarını hoş gösterdik. Sonra hepsinin dönüp varacakları yer Rablerinin huzurudur.
En’am Suresi: 108
HADİS:
Hayrın dışında çok az konuş. Çünkü çok az konuşmak şeytanı senden uzaklaştırır ve dinini korumada sana yardımcı olur.
Camiü’s-Sağir, No: 1512
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