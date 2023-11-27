Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: Eğer biz onlara melekleri indirsek, ölüler onlarla konuşsa ve her şeyi karşılarına toplasaydık, Allah dilemedikçe, yine de inanmazlardı... En’am Suresi: 111 HADİS: Allah yolunda insanların kınamasından korkma.

Camiü’s-Sağir, No: 1512

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