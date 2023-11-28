Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: Biz her peygambere insan ve cin şeytanlarını düşman kıldık. Bunlar aldatmak için birbirlerine yaldızlı laflar fısıldarlar. En’am Suresi: 112 HADİS: Senden ilişkiyi kesseler bile akrabalarınla iyi ilişkiler içerisinde bulun. Camiü’s-Sağir, No: 1512

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