Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: Allah, (İblise) dedi ki: “Hakir ve kovulmuş olarak çık Cennetten! Onlardan kim sana uyarsa, muhakkak ki, Cehennemi sizinle doldururum.” A’râf Suresi: 18 HADİS: Şüphesiz Allah salih amelin az da olsa devamlı olanını sever. Camiü’s-Sağir, No: 1597

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