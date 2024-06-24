24 Haziran 2024, Pazartesi
Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.
AYET:
Hakkı kabulden yüz çevirecek olurlarsa, bilin ki sizin dostunuz ve gözeticiniz Allah’tır. O ne güzel dost ve O ne güzel yardımcıdır.
Enfâl Suresi: 40
HADİS:
Kimin en büyük kaygısı dünya ise, Allah onun meşguliyetini arttırır, fakirliği gözünün önüne diker.
Camiü’s-Sağir, No: 1795
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