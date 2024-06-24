Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET:

Hakkı kabulden yüz çevirecek olurlarsa, bilin ki sizin dostunuz ve gözeticiniz Allah’tır. O ne güzel dost ve O ne güzel yardımcıdır.

Enfâl Suresi: 40

HADİS:

Kimin en büyük kaygısı dünya ise, Allah onun meşguliyetini arttırır, fakirliği gözünün önüne diker.

Camiü’s-Sağir, No: 1795