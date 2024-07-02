Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: Melekler yüzlerine ve arkalarına vura vura canlarını alırken sen o kâfirleri bir görseydin! Onlara, “Haydi, yakıcı azabı tadın?” derler. Enfâl Suresi: 50 HADİS: Her türlü öfke ve ağız kavgasının ilacı, iki rekât namazdır.

Camiü’s-Sağir, No: 1801

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