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5 TEMMUZ 2024 CUMA - YIL: 55

Günün Ayet ve Hadisi

05 Temmuz 2024, Cuma
Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET:

Kâfirler Allah’ın azabından kurtulacaklarını sanmasınlar. Onlar Allah’ı âciz bırakamazlar.

Enfâl Suresi: 59

HADİS:

Kimsenin görmediği yerde de açıkta yaptığın salih amelin aynısını yapman iyiliğinin eksiksiz oluşuna delildir.

Camiü’s-Sağir, No: 1805

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