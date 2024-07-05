Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: Kâfirler Allah’ın azabından kurtulacaklarını sanmasınlar. Onlar Allah’ı âciz bırakamazlar. Enfâl Suresi: 59 HADİS: Kimsenin görmediği yerde de açıkta yaptığın salih amelin aynısını yapman iyiliğinin eksiksiz oluşuna delildir. Camiü’s-Sağir, No: 1805

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