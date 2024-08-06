Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: Gerçekten münafıklar, Allah’a itaatten tamamıyla çıkmış kimselerdir. Tevbe Suresi: 67 HADİS: Üç şey vardır, geciktirilmez: Vakti geldiğinde namaz, hazır olduğunda cenaze ve dengi bulunduğunda bekâr. Camiü’s-Sağir, No: 1867

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