Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: “...Rabbiniz Odur ve sonunda Ona döndürüleceksiniz.” Hûd Suresi: 34 HADİS: Benden sonra halifelik otuz senedir. Ondan sonrası saltanattır. Camiü’s-Sağir, No: 2150

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