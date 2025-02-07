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7 ŞUBAT 2025 CUMA - YIL: 55

Günün Ayet ve Hadisi

07 Şubat 2025, Cuma
Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET:

And olsun ki Biz Mûsâ’yı da âyetlerimizle ve apaçık bir mu’cize ile Firavuna ve kavminin ileri gelenlerine göndermiştik. 

Hûd Suresi: 96-97

HADİS:

Allah’ı Rab, İslâm’ı din, Muhammed’i resul olarak kabul eden, imanın tadını almıştır.

Camiü’s-Sağir, No: 2212

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