Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: And olsun ki Biz Mûsâ’yı da âyetlerimizle ve apaçık bir mu’cize ile Firavuna ve kavminin ileri gelenlerine göndermiştik. Hûd Suresi: 96-97 HADİS: Allah’ı Rab, İslâm’ı din, Muhammed’i resul olarak kabul eden, imanın tadını almıştır. Camiü’s-Sağir, No: 2212

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