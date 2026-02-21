Recep ÖZEL - 16. Dönem İstanbul Milletvekili

Yayın hayatının 57. yılına ulaşan Yeni Asya gazetesi, doğru ve istikrarlı yayıncılık anlayışını, tavizsizce sürdürerek bu günlere ulaşmış bulunuyor. Öncelikle bu başarısını yürekten kutluyorum.

Bu gazetenin Türkiye’deki pek çok yayın organı ve gazeteden çok daha zor şartlarla vermiş olduğu ayakta kalabilme mücadelesinin en yakın şahidi olduğumu söyleyebilirim. Yayın hayatına başladığı günden bu yana okuyucusu olduğum Yeni Asya’nın, yasaklar ve darbeler idaresi döneminde verdiği mücadele takdire şayandır. Yüksek tirajlı, her türlü imkânı geniş, basın dünyasındaki gazeteler arasında var olabilmeyi başaran Yeni Asya gazetesi her hal ve şartta “hakikatin gür sesi” olmayı sürdürebildiği için bugün, gönüller dolusu takdir ve övgüyü hak ediyor. Bu gazete, sıradan bir haber organı değildir. Bir davanın bayraktarlığını üstlenmiştir.

En büyük davaları olan hak ve demokrasi inancından, kapatılma ve ceza yasaklarına karşı asla geri adım atmayan, dimdik durabilmeyi başaran bir gazete olmuştur. Bu mefkureye gönül vermiş Yeni Asya’nın basımından dağıtımına kadar her kadrosunda özveriyle yer alan bütün emektar çalışanlarını da tebrik ve takdirlerimle selâmlıyorum.

