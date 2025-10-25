Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: Onlar [kâfirler], Allah’ı bırakıp da, ne göklerde ve ne de yerde kendilerine rızık olacak hiçbir şeye sahip olamayan ve bunları vermeye güçleri de yetmeyen şeylere kulluk ederler. Nahl Suresi: 73 HADİS: Başkalarına öğretilmeyen veya uygulanmayan ilim, infak edilmeyen hazine gibidir. Camiü’s-Sağir, No: 2655

