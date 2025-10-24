Stuttgart'ı 1-0'la geçen Fenerbahçe'de moraller yükseliyor

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin 3. haftasında misafir ettiği Almanya'nın Stuttgart ekibini 1-0 mağlup etti.

11. dakikada Asensio'nun baskısıyla topu kapan Nene, sağdan ceza sahasına girip ortasını yaptı. Arka direğe hareketlenen Kerem Aktürkoğlu'nun kafa vuruşunda kaleci Nübel meşin yuvarlağı kontrol etti.

20. dakikada Kerem Aktürkoğlu'nun pasıyla soldan atağa katılan Brown, ceza sahasına hareketlenen İsmail Yüksek'e ortasını yaptı. Bu futbolcunun kafa vuruşunda kaleci Nübel topu kontrol etti.

21. dakikada Asensio'nun pasında sağdan ceza sahasına giren En-Nesyri sert vurdu, meşin yuvarlak kaleci Nübel'den döndü. Dönen topu kapan Kerem Aktürkoğlu, Semedo'yu topla buluşturdu. Bu oyuncunun ceza sahası dışı sağ çaprazından şutunda Nübel, gole izin vermedi.

24. dakikada Fenerbahçe savunmasının hatalı pasında meşin yuvarlak Jaquez'de kaldı. Bu futbolcunun pasında topla buluşan El Khannouss, ceza sahası dışı sol çaprazından sert vurdu, kaleci Ederson topa sahip olarak gole izin vermedi.

29. dakikada Stuttgart etkili geldi. Assignon'un ceza sahasına gönderdiği ortada Tomas kafayı vurdu, top Brown'dan sekti. Dönen topu önünde bulan Mittelstadt'ın ceza sahası sol çaprazında gelişine vuruşunda, Ederson topu tutarak gole izin vermedi.

31. dakikada Fenerbahçe penaltı kazandı. Kerem Aktürkoğlu'nun soldan kullandığı korner atışında ceza sahasında Skriniar rakibiyle girdiği mücadelede yerde kalırken, hakem Jakob Kehlet, Stiller'in faul yaptığını belirterek penaltı noktasını gösterdi.

34. dakikada kazanılan penaltı atışında topun başına Kerem Aktürkoğlu geçti. Bu futbolcu, topu ve kaleciyi farklı köşelere göndererek takımını öne geçirdi: 1-0.

Fenerbahçe, maçın ilk yarısını 1-0 önde tamamladı.

48. dakikada Stuttgart etkili geldi. Sol kanatta topla buluşan Mittelstadt, son çizgiye inip penaltı noktası üzerine yerden ortaladı. Bouanani'nin sert şutunda Alvarez, kayarak topa müdahale ederek gole engel oldu.

60. dakikada Alvarez'in uzun pasına hareketlenen Nene'nin kafa vuruşunda En-Nesyri meşin yuvarlağı yeniden Nene'yle buluşturdu. Bu futbolcu ceza sahası içinde Jaquez'in müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem Jakob Kehlet penaltı noktasını gösterdi. Ancak VAR uyarısı sonrasında ofsayt gerekçesiyle penaltı iptal edildi.

66. Fenerbahçe savunmasının uzaklaştıramadığı top Stiller'de kaldı. Bu futbolcu şutunu attığı sırada yerde kaldı. Bu pozisyonda hakem Jakob Kehlet, Alvarez'in müdahalesinde penaltı noktasını gösterdi. VAR uyarısı sonrasında pozisyonu yeniden izleyen Kehlet, penaltıyı iptal etti.

82. dakikada Stuttgart hızlı geldi. Sol kanatta topla buluşan Tomas, ceza sahasına hareketlenen Deniz Undav'a pasını aktardı. Bu futbolcu bekletmeden vurdu ancak top yandan auta gitti.

Fenerbahçe, karşılaşmadan 1-0 galip ayrıldı.

Fenerbahçe ligde puanını 6'ya yükseltti

Chobani Stadı'nda oynanan karşılaşmaya dengeli bir oyunla başlayan Fenerbahçe, hızlı hücumlarla pozisyon aradı. Yakalığı birkaç atağı değerlendiremeyen sarı-lacivertliler, 31. dakikada Milan Skriniar'ın yerde kalmasıyla penaltı kazandı. 34. dakikada Kerem Aktürkoğlu'nun penaltı golüyle öne geçen Fenerbahçe, ilk yarıyı bu skorla tamamladı.

İkinci yarıya savunmada etkili başlayan Fenerbahçe, topu rakibine bıraktığı bölümde pozisyon vermedi. Orta alan mücadelesiyle geçen ikinci yarıda rakibinin gol bulmasına izin vermeyen sarı-lacivertliler, sahadan 1-0 galip ayrıldı.

Fenerbahçe bu sonuçla ligde puanını 6'ya yükseltti.

Avrupa golcüsü Kerem

Fenerbahçe'nin sol kanat oyuncusu Kerem Aktürkoğlu, Avrupa maçlarında gol yollarında takımı sırtlıyor.

Ligde henüz gol orucunu bozamayan tecrübeli oyuncu, Stuttgart karşısında 34. dakikada penaltıdan takımını öne geçiren golü kaydetti.

Nice karşısında UEFA Avrupa Ligi'nde 2 gol birden atmayı başaran Kerem, bu kulvarda sarı-lacivertli formayla 3 maç sonunda gol sayısını 3'e çıkardı.

Kerem, UEFA Avrupa Ligi'nde takımının kaydettiği 4 golün 3'üne imza attı.

Penaltı kararları VAR'dan döndü

Karşılaşmada hem Fenerbahçe'nin hem de Stuttgart'ın birer penaltısı VAR kararıyla iptal edildi.

Müsabakanın 60. dakikasında Nene'nin yerde kalmasıyla hakemin verdiği penaltı kararı, pozisyonun ofsayt olduğu gerekçesiz sayıldı.

Maçın 66. dakikasında bu kez konuk ekip lehine penaltı kararı veren hakem, VAR müdahalesiyle pozisyonu ekrandan inceledi ve penaltı kararından vazgeçti.

Kadıköy'de kaybetmiyor

Fenerbahçe, bu sezon Kadıköy'de resmi müsabakalarda mağlubiyet görmedi.

Ligde Kadıköy'de oynadığı 5 müsabakanın 4'ünü kazanan ve 1'inden beraberlikle ayrılan sarı-lacivertliler, iç saha performansını Avrupa'da da sergiledi.

Sahasında UEFA Avrupa Ligi'nde 2'de 2 yapan Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi elemesinde Feyenoord'u mağlup ederken Benfica ile berabere kalmıştı.

Jhon Duran formasına kavuştu

Fenerbahçe'nin Kolombiyalı santrforu Jhon Duran, 2 aylık aranın ardından formasına kavuştu.

Duran, maçın 87. dakikasında Youssef En-Nesyri'nin yerine oyuna dahil oldu.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Tedesco: "Güç, ruh, beyin ve mentalite anlamında iyi iş çıkardık"

UEFA Avrupa Ligi'nin 3. haftasında Alman temsilcisi Stuttgart'ı sahasında 1-0 mağlup eden Fenerbahçe'de teknik direktör Domenico Tedesco, iyi bir oyun ortaya koyduklarını söyledi.

Chobani Stadı'nda oynanan müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında soruları yanıtlayan İtalyan teknik adam, Stuttgart'ın çok iyi ve yüksek seviyede bir takım olduğunu belirtti.

Alman ekibinin kendi liginde maçlarını domine ederek oynadığını anlatan Tedesco, şunları kaydetti:

"Fizik kapasitesi yüksek oyunculara sahipler. Hoeness üç yıldır iyi bir iş çıkarıyor. Takımı kenarda iyi yönetiyor. Benim de bu anlamda takımıma destek olmam gerekiyordu. Kendi oyun yapımızla ilgili oyuncularıma işaretler yaptım. İlk 15-20 dakikada kurmak istediğimiz yapıyı sahaya yansıtamadık. Presi hızlı şekilde geçmemiz gerekiyordu. Bunu yaparken de boştaki adamı hızlı şekilde bulmamız gerekiyor. Bu anlamda net oyun çizimlerimiz var. Bunu oluşturamadığınız zaman istediğiniz oyunu ortaya koyamıyorsunuz. Bugün iyi oynadığımızı düşünüyorum."

Stuttgart karşısında takımının çok iyi oynadığının altını çizen Tedesco, bu anlamda oyunculara hakkını teslim etmek gerektiğini ifade etti.

Futbolcuların iyi bir hazırlık süreci geçirdiğine dikkati çeken İtalyan teknik adam, "Oyuncularım iyi bir iş çıkardılar. Fiziksel anlamda güçlü bir takıma karşı oynadık ve neredeyse 75 dakika değişiklik yapmadım. 6 haftadır buradayım ve bazı değişiklikler olabiliyor. Alvarez'in bir sakatlığı vardı ve artık oynuyor. Futbolcularımız antrenmanlarda iyi performans sergiliyorlar. Bu maç için ideal 11 buydu ama bu, bir sonraki maçta 11 bu şekilde olacak demek değil. Takımım iyi bir efor sarf etti ve biraz dinlenmemiz gerekiyor." ifadelerini kullandı.

"90 dakika baskı yapamazsınız"

Son 5 maçta 4 galibiyet ve 1 beraberlik elde ettiklerinin altını çizen Tedesco, bunun daha iyisini yapmanın zor olduğunu dile getirdi.

Son 3-4 maçı güçlü bir seviyede oynadıklarını vurgulayan İtalyan teknik adam, Stuttgart karşısında ikinci yarıda takımın geriye çekilmesiyle ilgili olarak "Bazen maç içinde skoru koruma ihtiyacı olabiliyor. Biraz daha geriye gömülebiliyorsunuz. Tabii ki amacımız geride karşılamak değil. Bu biraz da Stuttgart'la da alakalı." diye konuştu.

Stuttgart forması giyen Stiller'e dikkati çeken Tedesco, "Stiller çok kaliteli bir oyuncu, takımın da beyni olarak nitelendirebiliriz. Stuttgart'ın 6 maçını takip ettik. Ligde rakiplerini domine edebilen bir ekip. Bayern Münih'e karşı bile oyunu domine edebilirler. Maç içinde sürekli baskı uygulayamazsınız. 90 dakika baskı yapamazsınız. Ama blokların kompaktlığı anlamında en iyi oyunumuzu ortaya koyduk diyebilirim. Alan markajını iyi şekilde ortaya koyduk. Güç, ruh, beyin ve mentalite anlamında iyi iş çıkardık." şeklinde görüş belirtti.

Tedesco, "Fenerbahçe Avrupa Ligi takımı mı, yoksa Şampiyonlar Ligi takımı mı?" şeklindeki soruya, "Avrupa Ligi takımıyız çünkü Avrupa Ligi'nde oynuyoruz. Benfica'yı geçseydik Şampiyonlar Ligi takımı olurduk." yanıtını verdi.

Adım adım ilerleyeceklerini vurgulayan Tedesco, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Dengeyi bularak istikrarlı şekilde hareket etmeliyiz. Biz büyük bir kulübüz. Stuttgart da bugün bu büyüklüğü hissetti. Taraftarlarımız inanılmazdı. Bize çok fayda sağladılar. Biz onlara her zaman ihtiyaç duyuyoruz. Skriniar, Semedo gibi tercübeli oyuncularımız var. Herkesin de desteği ihtiyacı oluyor. Bu akşam tek negatif kısım, daha erken gol atabilirdik."

İsmail Yüksek'in takımın önemli isimlerinden birisi olduğunu dile getiren İtalyan teknik adam, "İsmail Yüksek hem karakteriyle hem de topa sahip olma isteğiyle önemli bir oyuncu. Onu seviyorum. Çok önemli bir oyuncu olduğunu düşünüyorum." açıklamasını yaptı.

"Jhon Duran büyük bir potansiyele sahip"

Ligde oluşan puan durumuna ve puan farkına bakmadığını belirten Tedesco, "Benim felsefemde puan durumuna bakmak yoktur. Bunu yaparsam odak noktamı kaybederim." ifadelerini kullandı.

Süper Lig'in zor bir lig olduğunun altını çizen İtalyan çalıştırıcı, "Bütün takımlar kaliteli oyunculara sahipler. Bize karşı herkes en iyi performansını ortaya koyuyor. Bizim de ihtiyacımız olan bu. Sonrasında kaliteyi ortaya koyarsınız." dedi.

Jhon Duran'ın yüzde 100 performansa ulaşması durumunda taktik değişikliğe gidebileceğinin de sinyalini veren Tedesco, sözlerini şöyle tamamladı:

"Jhon Duran büyük bir potansiyele sahip. İyi bir iş çıkardığını düşünüyorum. En-Nesyri'yle iyi anlaştılar. Birlikte oynamayı seviyorlar. Belki sonrasında 4-4-2'ye dönebiliriz ama 3-4-3 biraz zor olabilir. Şu anda hazır değil ama aslında onu oyuna sokmak da bir işaret. Bireysel anlamda iyi çalışıyor. Bu hafta birkaç antrenmana katıldı, yüzde 100 durumda değil. Onların seviyesini yukarıya çıkarmak adına süre vermeniz gerekiyor. Belki onu oyuna sokarken diğer oyunculara haksızlık ediyor olabilirim ama bunu yapmalıyım. Canavar gibi antrenman yapan oyuncularımız var. Tabii ki onu belli bir seviyeye çıkarmak için süre vermek istiyorum. Çok iyi bir oyuncu ama şu anda tam olarak hazır değil."

Stuttgart Teknik Direktörü Sebastian Hoeness: Mağlubiyetin üzüntüsünü yaşıyoruz

UEFA Avrupa Ligi'nin 3. haftasında Fenerbahçe'ye 1-0 yenilen Alman ekibi Stuttgart'ta teknik direktör Sebastian Hoeness, mağlubiyetin üzüntüsünü yaşadıklarını belirtti.

Chobani Stadı'nda oynanan müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Hoeness, Fenerbahçe'yi tebrik ederek sözlerine başladı.

Yoğun ve yüksek kalitede bir maç oynandığının altını çizen Hoeness, "Mağlubiyetin üzüntüsünü yaşıyoruz. Zaman zaman maçın gidişatını lehimize çevirme şansımız oldu. Değişiklikler yaptık ancak Basel maçındakine benzer bir sonuç ortaya çıktı. Takımımıza teşekkür ediyorum. İyi bir performans sergilediler. Yoğun istekle oynadılar. Bu stattan başımız dik şekilde ayrılıyoruz ve bundan dolayı memnunum. Cesur bir oyun sergiledik. Anlayamadığım bir penaltı pozisyonu oldu. Fenerbahçe'nin penaltısı haklı olarak verildi. Bizim penaltımız iptal edildi. VAR'a gidildi. Bizim gördüğümüz kesin bir temas vardı. Bu pozisyonun devamında oyunu arka planda kurup ilerlemek istedik fakat istediğimiz sonucu alamadık." ifadelerini kullandı.

Karşılaşmanın ardından futbolcularının soyunma odasında üzüntü yaşadıklarını dile getiren Hoeness, "Bugün daha fazlası olabilirdi ve beklentimiz de bu yöndeydi. Fenerbahçe'ye karşı İstanbul'da oynamak zor. 3 puanı önden kazanmış gibi planlamak da doğru olmaz. Bugünkü atmosfer takıma yansıdı. Yüksek kalitede bir maç oldu. Baskısı, heyecanı, tutkusu yoğundu. Fenerbahçe'ye bu sebeple saygı göstermemiz gerekiyor. Bizden 1 gol fazla attılar. Fenerbahçe takımıyla ve taraftarıyla bugünü yönetebildi. Bugünden ders çıkarmamız gerekiyor. Son 15 dakikadaki oyunumuzla daha çok pozisyon elde edebilirdik. Oyunu belki biraz daha erken açmalıydık." açıklamasında bulundu.

Hoeness, A Milli Futbol Takımı'yla ilgili soruya "Türk Milli Takımı'nı iyi bir noktada görüyorum. Son yıllarda iyi bir noktaya geldiler. Çok iyi oyuncuları var ve dünyanın çok iyi takımlarında forma giyiyorlar." yanıtını verdi.