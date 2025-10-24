"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
24 EKİM 2025 CUMA - YIL: 56

"İsrail, Batı Şeria'yı ilhak ederse ABD'nin tüm desteğini kaybeder"

24 Ekim 2025, Cuma
ABD Başkanı Donald Trump, İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'yı ilhak etmesi durumunda ABD'nin tüm desteğini kaybedeceği uyarısında bulundu.

ABD'nin tepkisi üzerine geri adım attı
Trump: Endişelenmeyin; İsrail, Batı Şeria'da hiçbir şey yapmayacak
İsrail'in Batı Şeria'yı ilhak tasarısı "aptalca"
15 ülke, Arap Birliği ve İİT, İsrail'i en güçlü şekilde kınadı

Amerikan Time dergisine mülakat veren ABD Başkanı Trump, İsrail parlamentosunun Batı Şeria ile ilgili son oylamasını değerlendirdi.

 

Trump, İsrail'deki Binyamin Netanyahu hükümetinin Batı Şeria'yı ilhak yönünde adım atması halinde ne olacağına dair soruya, "Bu olmayacak, bu olmayacak. Arap ülkelerine söz verdiğim için bu olmayacak. Bunu şimdi yapamazsınız. Böyle bir şey olursa İsrail, ABD'nin tüm desteğini kaybeder." yanıtını verdi.

 

İsrail ziyaretini tamamlayan ABD Başkan Yardımcısı JD Vance de havalimanında konuya ilişkin açıklama yapmıştı.

Vance, işgal altındaki Batı Şeria'yı ilhak etmeye ilişkin yasa tasarısının, kendisi de İsrail'deyken mecliste ön oylamadan geçmesinin kendisine hakaret niteliği taşıdığını ve bunu "aptalca" bulduklarını, Donald Trump yönetiminin politikasının buna karşı olduğunu belirtmişti.

İşgal altındaki Batı Şeria'da Filistin topraklarından gasbedilen yasa dışı Yahudi yerleşimlerinin İsrail'e ilhakının oylandığı tasarı, çarşamba günü İsrail Meclisindeki ön oylamada, oy çoğunluğuyla kabul edilmişti.

Oylamaya katılan vekillerden 24'ü "hayır" oyu kullanırken, 25 milletvekili ise "evet" oyu vermişti.

Tasarının yasalaşması için mecliste yapılacak 3 oylamadan daha geçmesi gerekiyor.

AA

