ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
İsrail'in Batı Şeria'yı ilhak tasarısı "aptalca"

24 Ekim 2025, Cuma
ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, işgal altındaki Batı Şeria'yı ilhak etmeye ilişkin yasa tasarısının, kendisi de İsrail'deyken mecliste ön oylamadan geçmesini, kendisine hakaret niteliği taşıdığını ve "aptalca" bulduklarını belirtti.

ABD'nin tepkisi üzerine geri adım attı
Trump: Endişelenmeyin; İsrail, Batı Şeria'da hiçbir şey yapmayacak

Vance, Batı Şeria'yı ilhak etmeye ilişkin yasa tasarısının, kendisi de İsrail'deyken mecliste ön oylamadan geçmesini, kendisine hakaret niteliği taşıdığını ve Donald Trump yönetiminin politikasının, buna karşı olduğunu ve bunu sürdüreceklerini belirtti.

İsrail'e yaptığı ziyareti sonlandırırken Tel Aviv'deki Ben Gurion Havalimanı'nda basın mensuplarına konuşan Vance, İsrail Meclisi'nde, işgal altındaki Batı Şeria'nın ilhak edilmesine ilişkin yasa tasarısının ön oylamada geçmesine değindi.

 

İsrail Meclisi'ndeki bu hamlenin "garip" ve "sembolik" olduğunu, pratikte karşılığının bulunmadığını, hatta "siyasi bir gösteri olduğu" yönünde bilgi aldığını dile getiren Vance, "Eğer bir siyasi şovsa, çok aptalca bir hamleydi. Ben bunu kişisel bir hakaret olarak da kabul ediyorum. Batı Şeria, İsrail tarafından ilhak edilmeyecek. Trump yönetiminin politikası, Batı Şeria, İsrail tarafından ilhak edilmeyecek. Bizim siyasetimiz bu yönde olmaya devam edecek. Eğer birileri sembolik oylama yapmak istiyorsa yapabilir ama bu durumdan memnun değiliz." ifadelerini kullandı.

İşgal altındaki Batı Şeria'da Filistin topraklarından gasbedilen yasa dışı Yahudi yerleşimlerinin İsrail'e ilhakının oylandığı tasarı, çarşamba günü İsrail Meclisi'ndeki ön oylamada, oy çoğunluğuyla kabul edilmişti.

Oylamaya katılan vekillerden 24'ü "hayır" oyu kullanırken, 25 milletvekili ise "evet" oyu vermişti.

Tasarının yasalaşması için mecliste yapılacak 3 oylamadan daha geçmesi gerekiyor.

ABD Başkanı Trump da İsrail'in Batı Şeria'yı ilhak etmeyeceğini söylemişti.

İsrail'in 1967'de işgal ettiği Batı Şeria'da 4 milyondan fazla Filistinli, Tel Aviv'in "askeri yönetiminde" yaşıyor. Buna karşın İsrail'in uluslararası hukuka aykırı işgal ettiği topraklarda Filistinlilerden gasbettiği alanlara inşa ettiği 250'den fazla Yahudi yerleşiminde, 600 bin kadar İsrailli, bu ülkenin kanunlarına göre ikamet ediyor.

Filistinliler ise topraklarının ve tarım arazilerinin, fanatik Yahudiler tarafından gasbedildiği, İsrail ordusu ve askerler tarafından korunan fanatik grupların saldırılarının giderek arttığı ağır şartlar altında hayatlarını sürdürmeye çalışıyor.

İsrail'de özellikle fanatik grupların desteklediği aşırı sağ ve sağ partiler, uzunca süredir işgal altındaki Batı Şeria'yı uluslararası hukuka aykırı biçimde ilhak etmeyi savunuyor.

 

AA

