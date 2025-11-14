Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: Allah’a verdiğiniz sözü az bir pahâ ile değişmeyin. Eğer bilseniz, Allah katındaki mükâfat sizin için daha hayırlıdır. Nahl Suresi: 95 HADİS: Yumuşak huyluluğa dört elle sarıl. Sertlikten ve hayasızlıktan uzak dur. Camiü’s-Sağir, No: 2677

Okunma Sayısı: 184

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.