ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
14 KASIM 2025 CUMA - YIL: 56

Günün Ayet ve Hadisi

14 Kasım 2025, Cuma
Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET:

Allah’a verdiğiniz sözü az bir pahâ ile değişmeyin. Eğer bilseniz, Allah katındaki mükâfat sizin için daha hayırlıdır.

Nahl Suresi: 95

HADİS:

Yumuşak huyluluğa dört elle sarıl. Sertlikten ve hayasızlıktan uzak dur.

Camiü’s-Sağir, No: 2677

