Yabancı basında iddianame: Hukukî değil, siyasî

İBB İddianamesi, Washington Post, Der Spiegel, New York Times, Financial Times gibi önde gelen uluslararası basında geniş yer aldı.

Görevden alınan Ekrem İmamoğlu aleyhinde hazırlanan iddianame, önde gelen uluslararası yayın organlarında gündeme geldi. Haberler, davayı Türkiye’nin siyasî dengelerini, demokratik işleyişini ve yatırım ortamını etkileyebilecek bir süreç olarak değerlendiriyor; davanın muhalefeti hedef alan politik bir hamle olabileceği yorumlarına da yer veriliyor. İngiltere merkezli Financial Times (FT) gazetesi, süreci “İmamoğlu’nun siyasetten tamamen dışlanmasını amaçlayan bir girişim” olarak nitelendirdi. Euronews yayın kuruluşu, süreci “daha geniş kapsamlı bir baskı kampanyasının parçası” olarak değerlendirdi. Fransa merkezli France24 yayın kuruluşu da iddianamenin Türkiye’deki siyasal kutuplaşmayı derinleştirebileceğine dikkat çekti. Ankara - Anka

Okunma Sayısı: 68

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.