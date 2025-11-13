Hayvanlar telef oluyor

Uruguay’ın Montevideo Limanı’ndan 18 Eylül’de ayrılan ve yaklaşık 2.900 sığır taşıyan Spiridon II adlı gemi, Türkiye’nin Bandırma açıklarında haftalardır demirli halde bekliyor.

Gemiye, kulak küpesi belgelerinde tespit edilen usulsüzlükler nedeniyle limana giriş izni verilmedi. Yetkililerin onay sürecini uzatması sonucu gemide en az 48 hayvanın öldüğü bildirildi. Hayvan hakları örgütleri, gemideki yem ve su stoklarının kritik seviyeye düştüğünü ve hayatta kalan hayvanların “ağır stres altında” olduğunu belirtiyor. Karar’ın haberine göre, Animal Save Türkiye tarafından yapılan açıklamada, “Spiridon II 66 saattir Bandırma açıklarında demirli. Ölü sayısı 48 olarak açıklanmıştı, şu anda kaç olduğunu bilmiyoruz. Hayatta kalan hayvanlara derhal bakım ve tedavi sağlanmalı” denildi. Haber Merkezi

