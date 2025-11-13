Uygur Türklerine koruma kaldırıldı

İnsan Hakları İzleme Örgütü, yayınladığı bir raporda, Türk makamlarının Çin hükümetinden kaçarak güvenlik arayan Uygurların yasal ikametini giderek daha fazla kısıtladığını belirtti.

“Artık Korunmuyorlar: Türkiye’deki Uygurlar” başlıklı 51 sayfalık rapor, Uygurlara geçmişte tanınan uluslararası koruma statüsüne erişim imkanlarının ve Türkiye göç sistemi içinde gösterilen ayrıcalıklı muamelenin fiilen ortadan kaldırıldığını; bunun da Türkiye makamlarının Uygurların polis ve göç kayıtlarına keyfi olarak “tahdit kodları” işlemesi ve onları “kamu güvenliği tehdidi” olarak sınıflandırmasından kaynaklandığı tespitinde bulunuyor. Hükümet, bazı Uygurları insanlık dışı ve aşağılayıcı şartlarda idarî gözetim altında tutuyor ve “gönüllü geri dönüş” formlarını imzalamaya zorluyor; bu durum, Uygurların Çin ile iade anlaşması bulunan üçüncü ülkelere sınır dışı edilme riskini artırıyor. ANKARA - MEHMET KARA

Okunma Sayısı: 78

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.