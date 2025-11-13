"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
13 KASIM 2025 PERŞEMBE - YIL: 56

Uygur Türklerine koruma kaldırıldı

13 Kasım 2025, Perşembe 17:42
İnsan Hakları İzleme Örgütü, yayınladığı bir raporda, Türk makamlarının Çin hükümetinden kaçarak güvenlik arayan Uygurların yasal ikametini giderek daha fazla kısıtladığını belirtti.

“Artık Korunmuyorlar: Türkiye’deki Uygurlar” başlıklı 51 sayfalık rapor, Uygurlara geçmişte tanınan uluslararası koruma statüsüne erişim imkanlarının ve Türkiye göç sistemi içinde gösterilen ayrıcalıklı muamelenin fiilen ortadan kaldırıldığını; bunun da Türkiye makamlarının Uygurların polis ve göç kayıtlarına keyfi olarak “tahdit kodları” işlemesi ve onları “kamu güvenliği tehdidi” olarak sınıflandırmasından kaynaklandığı tespitinde bulunuyor. Hükümet, bazı Uygurları insanlık dışı ve aşağılayıcı şartlarda idarî gözetim altında tutuyor ve “gönüllü geri dönüş” formlarını imzalamaya zorluyor; bu durum, Uygurların Çin ile iade anlaşması bulunan üçüncü ülkelere sınır dışı edilme riskini artırıyor. 

ANKARA - MEHMET KARA

