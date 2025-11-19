19 Kasım 2025, Çarşamba
Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.
AYET:
Onun (şeytanın) gücü, ancak onu dost edinenlere ve Allah’a ortak koşanlara yeter.
Nahl Suresi: 100
HADİS:
Evlenin. Evlenmeye gücü yetmeyen ise oruç tutsun. Çünkü bu şehveti frenler.
Camiü’s-Sağir, No: 2680
