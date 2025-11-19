"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
19 KASIM 2025 ÇARŞAMBA - YIL: 56

Hak ihlallerinin faturası vatandaşa çıkmasın

19 Kasım 2025, Çarşamba 01:57
AB, HAK İHLÂLİ YAPAN VEYA ULUSLARARASI MAHKEME KARARLARINA UYMAYAN ÜLKELERİN VATANDAŞLARINA VİZE HAKKINI ASKIYA ALABİLECEK. DÜZENLEMENİN GENİŞ BİR YASAĞA DÖNÜŞMESİNDEN ENDİŞE EDİLİYOR.

AB, İNSAN HAKLARI İHLÂLLERİ VE HUKUKSUZLUK GEREKÇESİYLE VİZE MUAFİYETİNİ ASKIYA ALMAYI KOLAYLAŞTIRDI. DÜZENLEME, DEVLETLERİN İHLÂLLERİNİN VATANDAŞLARA BEDEL OLMAMASI GEREKTİĞİ TARTIŞMASINA SEBEP OLDU.

VİZE ENGELİ KÖTÜYE KULLANILABİLİR - ASKIYA ALMA KARARINA İTİRAZ VAR 

Avrupa Birliği (AB) Konseyi, insan haklarını ihlâl ettiği veya uluslararası mahkeme kararlarına uymadığı tespit edilen üçüncü ülke vatandaşlarının, Şengen Bölgesi’ne vizesiz seyahat hakkını askıya almayı kolaylaştıran düzenlemeye onay verdi. AB Konseyi’nden onaya ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Yapılan değişiklikler, vize serbestisinin kötüye kullanıldığı ya da AB’nin çıkarlarına aykırı sonuçlar doğurduğu durumlarda daha hızlı ve etkili şekilde tepki verilebilmesine imkan tanıyacak.

İNSAN HAKLARI İHLÂLİNE VİZE FRENİ

Düzenlemenin yürürlüğe girmesiyle AB, bir üçüncü ülkenin AB’nin vize politikasıyla uyumsuzluk göstermesi halinde bu ülkenin vize muafiyetini askıya alabilecek. Ayrıca bir ülkenin, gerçek bağı bulunmayan kişilere vatandaşlık veren yatırım yoluyla vatandaşlık programı yürütmesi durumunda da vize muafiyetini kaldırılabilecek. Benzer şekilde insan hakları ihlalleri gibi nedenlerle AB’nin ilgili ülkeyle ilişkilerinin kötüleşmesi de askı gerekçesi olarak değerlendirilecek.

GİDERİLMEZSE MUAFİYET TAMAMEN KALKACAK

Düzenleme, mekanizmanın devreye alınmasını kolaylaştırırken, vize muafiyetinin ilk aşamadaki askı süresi de 9 aydan 12 aya çıkarılacak. Bu süre, mevcut uygulamadaki 18 ay yerine 24 ay daha uzatılabilecek. Böylece AB’nin ilgili ülkeyle duruma yol açan koşulların giderilmesi için daha uzun bir sürede temas yürütmesi mümkün olacak. sıkıntıların giderilmemesi hâlinde vize muafiyeti tamamen kaldırılabilecek. Üye devletlerde doğrudan bağlayıcılığı bulunan düzenleme, aB resmî Gazetesi’nde yayımlanmasından 20’nci gün sonra yürürlüğe girecek.

AA

Okunma Sayısı: 220
