ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
Gazze tasarısı İsrail’i koruyor

19 Kasım 2025, Çarşamba
Yeni Yol Partisi'nden Ün, ABD'nin Gazze tasarısını eleştirerek Filistin'in haklarını yok saydığını belirtti.

Yeni Yol Partisi Denizli Milletvekili Sema Silkin Ün, ABD'nin Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne (BMGK) sunduğu Gazze'ye Uluslararası İstikrar Gücü'nün görevlendirilmesine ilişkin tasarıya tepki göstererek, "Tasarı, İsrail'in güvenlik çıkarlarını önceleyen, Filistin'in tam bağımsız ve özgür olmasının anahtarı olan 'kendi kaderini tayin hakkını' yok sayan bir tasarıdır." dedi.

Ün, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, İsrail'in Gazze'de ateşkesi ihlal ettiğini, Gazze'ye yönelik saldırılarda çok sayıda sivilin öldürüldüğünü, yardım tırlarının girişine de sınırlı müsaade edildiğini söyledi. ABD'nin BMGK'ye sunduğu, Gazze'ye Uluslararası İstikrar Gücü'nün görevlendirilmesine ilişkin tasarının bugün oylanacağını aktaran Ün, tasarıya tepki gösterdi.

Oylamanın hayati olduğunu vurgulayan Ün, şöyle konuştu: "Bu gece oylanacak ABD tasarısında Gazze'de kurulacak 'Barış Kurulu' isimli bir yönetim organı ve 'İstikrar Gücü' isimli bir askeri güç oylamaya sunulacak. ABD tarafından oylamaya sunulacak olan tasarıya garantör ülkeler tarafından, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde oy kullanma haklarından bağımsız olarak destek verildiği ifade ediliyor.

Tasarıya göre en az 2027 yılına kadar yetkili olacak bu 'Barış Kurulu' Gazze'yi yönetmekten sorumlu olacak. Tasarı, İsrail'in güvenlik çıkarlarını önceleyen, Filistin'in tam bağımsız ve özgür olmasının anahtarı olan 'kendi kaderini tayin hakkını' yok sayan bir tasarıdır." Tasarının İsrail'in işlediği "savaş suçlarından, soykırımlardan" kaynaklı hesap verme yükümlülüğünden hiç bahsetmediğini belirten Ün, tasarının İsrail'in "işgalini meşrulaştıran, soykırım ve uluslararası hukuk ihlalleri" için dokunulmazlık sağladığını ifade etti.

AA

