20 Kasım 2025, Perşembe
Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.
AYET:
De ki: O Kur’ân’ı iman edenlere sebat vermek üzere ve Müslümanlar için bir hidâyet ve müjde olarak, Rabbinden hak ile Cebrâil indirmiştir.
Nahl Suresi: 102
HADİS:
Size beyaz elbiseyi tavsiye ederim. Dirileriniz onu giysin, ölülerinizi onunla kefenleyin. Çünkü o elbiselerinizin en hayırlısıdır.
Camiü’s-Sağir, No: 2681
