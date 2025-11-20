Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET:

De ki: O Kur’ân’ı iman edenlere sebat vermek üzere ve Müslümanlar için bir hidâyet ve müjde olarak, Rabbinden hak ile Cebrâil indirmiştir.

Nahl Suresi: 102

HADİS:

Size beyaz elbiseyi tavsiye ederim. Dirileriniz onu giysin, ölülerinizi onunla kefenleyin. Çünkü o elbiselerinizin en hayırlısıdır.

Camiü’s-Sağir, No: 2681