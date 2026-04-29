İzmir'deki feci kazada tır 9 araca çarptı: 3 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

İzmir'in Bornova ilçesinde tırın, aralarında polis aracı ve kamyonun da bulunduğu 9 araca çarptığı kazada 1 polis memuru şehit olurken, 2 kişi vefat etti. 1'i polis 4 kişi yaralandı.

Manisa'dan İzmir istikametine seyir halinde olan tır, İstanbul Caddesi'nde karşı şeride geçti. Tır, yolda aralarında polis aracı ve kamyonun da bulunduğu 9 araca çarparak yol kenarındaki dereye devrildi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada ilk belirlemelere göre, tır sürücüsü ile bir kişi ölürken, 2'si polis 5 kişi yaralandı.

Polislerin Ege Üniversitesi Hastanesi'nde, diğer yaralıların ise Bornova Türkan Özilhan Devlet Hastanesi'nde tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.

Kaza nedeniyle yol trafik akışına kapatıldı. Kaza yapan araçların kaldırılmasının ardından yolun bir kısmı yeniden trafiğe açıldı.

İzmir Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Bornova ilçesi İstanbul Caddesi'ndeki Topçu Tugayı Lojmanları mevkisinde, Manisa'dan İzmir istikametine seyir halinde olan ve ilk belirlemelere göre fren arızası yaşadığı değerlendirilen tırın kontrolden çıktığı belirtildi.

Tırın karşı şeride geçmesi sonucu biri görevli polis aracı olmak üzere, 10 aracın karıştığı kazanın meydana geldiği belirtilen açıklamada, "Kazada biri tır şoförü olmak üzere 2 vatandaşımız hayatını kaybetmiş olup, hayati tehlikeleri bulunan 2 polis memurumuz ağır yaralı olarak, 3 vatandaşımız da yaralı olarak çeşitli hastanelere nakledilmiştir. Kazayla ilgili olarak idari ve adli tahkikat ivedilikle başlatılmıştır." ifadelerine yer verildi.

İzmir Valiliğinden yapılan ikinci açıklamada, kazada ağır yaralı olarak hastaneye sevk edilen polis memurunun yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olduğu belirtildi.

İletişim Başkanı Duran'dan şehit olan polis memuru Hızlı için başsağlığı mesajı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"İzmir Bornova'da meydana gelen trafik kazası sonucu şehit olan polis memurumuz Serkan Hızlı'ya Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Emniyet Teşkilatımıza ve milletimize başsağlığı diliyorum. Aziz şehidimizin mekanı cennet, ruhu şad olsun."

İçişleri Bakanı Çiftçi'den şehit olan polis memuru Hızlı için başsağlığı mesajı

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"İzmir Bornova İlçe Emniyet Müdürlüğü kadrosunda görevli polis memuru Serkan Hızlı, Bornova'da meydana gelen trafik kazasında yaralanmış, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, kahraman emniyet teşkilatımıza ve milletimize başsağlığı diliyorum. Şehidimizi makamı ali olsun."

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığından 1 polis memurunun şehit olduğu trafik kazasına ilişkin açıklama

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, Bornova ilçesinde 1 polis memurunun şehit olduğu, 2 kişinin vefat ettiği trafik kazasına ilişkin, bilirkişi heyetinin hem olay yerinde hem de kazaya karışan araçlar üzerinde teknik incelemelerinin devam ettiğini bildirdi.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, Bornova ilçesi Evka-3 sapağı, 57. Topçu Tugayı önünde çok araçlı, ölümlü ve yaralanmalı trafik kazası meydana geldiğini belirtildi.

Yapılan tespitlere göre 45 KB 8376 plakalı tırın kontrolden çıkarak karşı şeride geçtiği anlatılan açıklamada, karşı şeritte seyir halinde olan bir polis ekip aracı olmak üzere 10 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldiği kaydedildi.

Açıklamada, kazada ekip aracında görevli 1 polis memurunun şehit olduğu, diğer polis memurunun ağır yaralandığı aktarılarak, kazaya karışan tırın sürücüsü ile motosiklet sürücüsünün ise vefat ettiği anlatıldı.

Kazada 4 vatandaşın da yaralandığı belirtilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Yaralılardan birinin hayati tehlikesi bulunmakta, yaralılarımızın tedavilerine devam edilmektedir. Olayla ilgili olarak İzmir Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından derhal soruşturma başlatılmış olup soruşturma kapsamında görevlendirilen 1 Cumhuriyet Başsavcıvekili ve 2 Cumhuriyet Savcısı olay yerinde incelemelerde bulunmuştur.

Olay yeri inceleme çalışmaları tamamlanmış olup trafik ve makine mühendislerinden oluşturulan bilirkişi heyetinin hem olay yerinde hem de kazaya karışan araçlar üzerinde teknik incelemeleri devam etmektedir. Ayrıca kazaya sebebiyet veren tırın taşıdığı yükün aşırı tonajına ilişkin gerekli araştırma ve incelemeler başlatılmıştır. Olayın fren arızasından kaynaklı olduğuna dair herhangi bir tespite rastlanmamıştır."