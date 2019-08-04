Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.

نوردن قطره لر بو زمانده نورلرله خدمتِ ايمانيه، هر طرفده إعلاناتله و محتاج اولانلرڭ نظرِ دقّتلرينى جلب ايتمكله اولور Nurdan Katreler Bu zamanda Nurlarla hizmet-i imaniye, her tarafta ilânatla ve muhtaç olanların nazar-ı dikkatlerini celb etmekle olur. Lem'alar, s. 400

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