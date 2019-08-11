Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.

نوردن قطره لر مسلگمز شكردر و هر شيده بر وجهِ رحمتى، بر جهتِ نعمتى گورمكدر. Nurdan Katreler Mesleğimiz şükürdür ve her şeyde bir vech-i rahmeti, bir cihet-i nimeti görmektir. Lem'alar, s.419

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