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19 AĞUSTOS 2019 PAZARTESİ - YIL: 50

Nurdan Katreler

19 Ağustos 2019, Pazartesi
Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.

 

نوردن قطره لر

 جنابِ حق كمالِ كرمندن و مرحمتندن و عدالتندن، اييلك ايچنده معجّل بر مكافات و فنالقلر ايچنده معجّل بر مجازات درج ايتمشدر.

Nurdan Katreler

Cenab-ı Hak kemal-i kereminden ve merhametinden ve adaletinden, iyilik içinde muaccel bir mükâfat ve fenalıklar içinde muaccel bir mücazat derc etmiştir.

Lem'alar, s. 449

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