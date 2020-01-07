Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.

نوردن قطره لر إنسان، چوق اينجه حياتى طويغولر، معنالر و حسلر واسطه‌سيله، ذاتِ حىّ قيّومڭ شئوناتِ قدسيه‌سنه آيينه‌دارلق ايدر. Nurdan Katreler İnsan, çok ince hayatî duygular, manalar ve hisler vasıtasıyla, Zat-ı Hayy-ı Kayyum’un şuunat-ı kudsiyesine âyinedarlık eder. Lem'alar, s.658

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