Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.

نوردن قطره لر سرِّ وحدتله ذيحيات و ذيشعورلرڭ حكمتِ خلقتلرى و سرِّ ايجادلرى تظاهر ايدر. Nurdan Katreler Sırr-ı vahdetle zîhayat ve zîşuurların hikmet-i hilkatleri ve sırr-ı icadları tezahür eder. Şuâlar, s. 24

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