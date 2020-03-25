Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.

نوردن قطره لر هر شيده، خصوصًا ذىحيات مصنوعلرده‌كى خلقت فوق العاده صنعتكارانه‌در. Nurdan Katreler Her şeyde, hususan zîhayat masnulardaki hilkat fevkalâde sanatkârânedir. Şuâlar, s. 39

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