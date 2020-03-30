Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.

نوردن قطره لر إنسانڭ اويله مقصدلرى و آرزولرى وار كه، بتون كائناته بردن حكمى گچمه‌ين بر ذات او آرزولرى يرينه گتيره‌مز. Nurdan Katreler İnsanın öyle maksatları ve arzuları var ki bütün kâinata birden hükmü geçmeyen bir zat o arzuları yerine getiremez. Şuâlar, s. 28

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