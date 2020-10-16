Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.

نوردن قطره لر حلال رزق، إقتدار و إختيار ايله متناسبًا دگلدر، بلكه توكّل ويرن ضعف و عجزه نسبةً گلييور. Nurdan Katreler Helâl rızık, iktidar ve ihtiyâr ile mütenasiben değildir, belki tevekkül veren zaaf ve acze nisbeten geliyor. Şuâlar, s. 198

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