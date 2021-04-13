Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.

نوردن قطره لر دقّت ايديڭز، كفرِ مطلقى مدافعه ايدن گيزلى قوميته ايچڭزه پارمق صوقماسين. بنم قومشوده‌كى قوغوشه پارمغنى صوقدى، بنى عذاب ايچنده بيراقدى. Nurdan Katreler Dikkat ediniz, küfr-ü mutlakı müdafaa eden gizli komite, içinize parmak sokmasın. Benim komşudaki koğuşa parmağını soktu; beni azap içinde bıraktı. Şuâlar, s. 291

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