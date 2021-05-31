Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.

نوردن قطره لر دوست و دشمنى تفريق ايتميه‌رك، خدمتِ ايمانيه‌يى، هيچ بر طرفگيرلك گيرميه‌رك ياپمغه مكلّفز. Nurdan Katreler Dost ve düşmanı tefrik etmeyerek, hizmet-i imaniyeyi, hiçbir tarafgirlik girmeyerek yapmaya mükellefiz. Şuâlar, s. 346

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